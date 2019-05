Moin, wir werden bei der Superbooth sein, jedoch als Personen, nicht mit einem Stand, weil wir dann effektiver arbeiten. Moogulator kannst du 13:00 oder 17:00 unten an der Haupttreppe treffen (Eintritt ist unten immer frei bis hin zur Seebühne).



Bis dann..

SynMag



Konzerte von Moogulator gibt es am 10.5. um 20:00 im Pop in der Yorckstr 52 und am 11.5. gibt es einen Jam im Maze um 21:00

