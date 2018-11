IK Multimedia Uno Synthesizer

Unter 200€ für einen Synth? Geht das, ohne zu viel zu verlieren?

Behringer Neutron Desktop-Synthesizer

Not a clone! Jetzt gucken wir uns den roten Sonderling auch mal an.

Sequential Prophet X

Der Sampler mit Knöpfen, gab es sowas schon mal? Nein. Deshalb schauen wir hin.

Gewinnspiel Auswertung

Snazzy Module & Effekte

Kaufbare Andersartigkeit Pedale und Module aus einer ganz anderen Ecke.

Erica Liquid Sky Dada Noise System

Krachmaschine auf hohem Niveau, ein Risiko, wir untersuchen den Crazy-Shit™

Arturia Drumbrute Impact

Günstiger, kleiner aber auch besser oder anders Trommeln. Was er kann und was nicht.

Sipario

MIDI Organisator, Set & Wie damit das Studio organisieren.

Sonnox ToolBox

Helfer für den Studioaltag – „Breiter und fetter“ – Widen & Thicken

Korg Electribe Wave

Die Electribe 2 als App für iOS, was sie unterscheidet.

Sonarworks

Raumkorrektur-Software mit Messmikrofon

DAW-Controller für drei Euro – Kleine Idee für die Steuerung per Nummernblock

Lautheit und Klang

Interview mit Lautheitsforscher Rudi Ortner über Recording

Christian Purwien & Thomas Kowa (2nd Decay)

2nd Decay ohne Andy und mit neuem Partner, Synthpop

Ectomorph

„Synthesizer sind menschliche Ideen in einer Box“

Tatsuya Takahashi

Korgs Erfinder der Volcas und X’logue Serien erzählt uns was er jetzt macht.

Ausgeschaltet

