SynMag 92 – Waldorf M bis Modular

SynMag 92

Das Synthesizer-Magazin SynMag 92 erscheint am 28.05.2022.

In seiner Freizeit schaut euer Herausgeber nicht nur auf das Neuste im Synthesizer-Markt, sondern auch auf andere Dinge. Die Jugend bereits weit hinter sich gebracht, ist ein Blick in die Vergangenheit immer spannend, da es viele schöne Erinnerungen gibt. Was erinnert an die 80er, 70er oder früher noch außer Musik, Filme, magische Würfel oder Mode? Richtig: Autos. Heute ein wenig dem Wandel der Zeit unterworfen und teilweise in der Kritik, so ist doch das erste eigene Auto oft die Erinnerung an das tolle Gefühl von Freiheit und Selbstständigkeit. Die ersten Partys, abends losziehen, der erste Urlaub, egal in welchem Jahrzehnt es war. Früher war eben zumindest vieles anders und manchmal besser oder schlechter.

Heute ist die Liebe zu einem Oldtimer schwierig: Viel Pflege, ein Stellplatz und zugegebenermaßen die umweltbelastenden Argumente. Wie schön kann da doch der Ersatz aus der Instrumentengeschichte sein. Die Oldies der 70er, 80er und 90er sind real mit ähnlichen Nachteilen verbunden: Teuer und störanfällig.

Wie schön, dass die Industrie unsere alten Träume neu erweckt. Wer etwas zum Schrauben sucht, findet in dem breiten Modular-Angebot praktisch alles, was es gibt und einen Teil davon in dieser Ausgabe, ob ein neues Doepfer-Modul, die LXR von Erica Synth oder eine weitere Reinkarnation des ARP 2600. Die SW-Fans freuen sich sicherlich genauso über den neuen OB-E von G-Force.

Vielleicht erinnert etwas davon auch an die eigene Jugend und liefert etwas Nostalgie im neuen Gewand.

Viel Spaß mit dem neuen SynMag, Andreas Michel

Inhalt:

#synthesizer #hybrid

Waldorf M

Microwave 1 & 2 mit Sampling – neu erfunden?

#drums

Erica LXR-02

Sonic Potions LXR-01 DIY Drummachine – Comeback mit neuem Look

#sampler

Casio CT-S1000V

Wenn der Sampler mitsingen soll …

#effekt

WLK Audio Stereo-Festfilterbank

Mono & Stereo Festfilterbank als Erbe von Sebastian Niessen † (SND)



#synthesizer #wavetable

1010Music Nanobox Serie

Fireball & Lemondrop sind MiniMini-Wavetable und Granular-Mini-Synthesizer



Klaus Schulze

† Nachruf



#modular

Neuzeit Instruments Quasar

Echter 3D-Raumklang Simulator

#synthesizer #modular

Behringer 2600

Wiedergeburt im Rackformat

#synthesizer

Fred‘s Lab Töörö

Bonn: Wavetable Mini-Synthesizer ausprobiert

#modular

Doepfer Module

A-149, A-138f, A-182-4, A-179-2 im Test

#modular

AJH RVG

Zufall in drei Varianten in einem Modul auf den Spuren von EMS

#modular

AJH Muting Mixer/VCA

Mischen im Eurorack

#modular

Joranalogue Module

TX2, Enhance 2, Orbit 3 und Fold 6 im Test

#modular

u-he CVilization

Geheimtipp für generative Musik & Alleskönner

#software #modular

VCV Rack 2

Die Erneuerung des Soft-Modular-Platzhirschen für den Rechner

#software #synthesizer

GForce OB-E 2.0

Neue Sicht auf den Klassiker Oberheim 8-Voice

#software #drums

TAL-Drum

Drums, Sampling und aufgeladene Battery – wirklich voller Energie?

#interview

Roland Meyer de Voltaire

Filmsound, Musik und ein anderer Blick – „Wie ein Fremder“

#interview

JakoJako

Die Modular-Künstlerin außerhalb des DAW-Rasters

Waldorf M

Wie funktioniert der 2600?