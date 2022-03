SynMag 91 Das Synthesizer-Magazin – Modal, UDO, Studio Electronics, Korg, Behringer Synthesizer & Italo Brutalo

Das Synthesizer-Magazin SynMag 91 – Korg Modwave, Moog Vocoder, Modal Cobalt 5S, Studio Electronics SE-3X, ARP 2500 & Mutable Module etc. – wir haben das Heft am Ende des Monats März (31.3.) in eurem Briefkasten (wenn die Post es schafft). Es gibt unten noch einige Neuigkeiten. Die Inhalte sind dieses Mal…

U.D.O. Super 6 Desktop – Synthesizer – Binaural: Stereo Total als Desktop!

Studio Electronics SE-3X – Synthesizer Analog mit Wechselfiltern

Moog 16-Kanal-Vocoder – Effekt-Klassiker

Korg Modwave – Synthesizer Samples vs. Wavetables 2.0

Modal Cobalt 5S – Algorithmen Touch-empfindlicher-Synthesizer vs. Microkorg 2.0

Behringer 2500 – Modular Eurorack Variante des ARP 2500 Klassikers

Mutable Instruments Marbles + Beads – Modular Sequencing & Granular FX

Moog Sound Studio – Komplettsystem Mother 32, Subharmonicon & DFAM – Paket

Eventide DOT9 Serie – 4 Effekte im Bodeneffekt-Format

3D-Audio Teil 5 – Surround-Sound Report/Workshop „in der Praxis“

+ Tom Ammermann – Fragen zur Umsetzung von 3D Sound

DeadBird Studio – Hardware, Filmsound & Produktion für Pop, Hiphop, R’n’B etc.

Youtube-Ing. Matt Montag, Watermarking in Youtube, Artefakte und Wasserzeichen

Italo Brutalo – Studioblick in Vincent Fires‘ Studio und Kopf

– Wir haben deutlich höhere Kosten in Versand, Druck und Papier – leider nicht weniger als 30% mehr und können es nicht mehr selbst „puffern“ – wir müssen also teurer werden. Wir hoffen, dass du dennoch weiter lesen möchtest.



– Das Abo ist jetzt bei 43.90 € für ein Jahr. Das einzelne Heft am Kiosk (wo wir nur wenig verdienen, fast nichts) ist nun bei 8,90 €

– Abonnenten versuchen wir noch deutlicher zu stützen, da nur das uns wirklich am Leben hält.

Ja, ein neues Design haben wir auch – das macht unser Kombinat79 (FB).

Wir sind mehr „Synthesizer-Magazin“ aber nicht weniger SynMag.



Wir haben auch 2 Video-Rundläufe auf SequencerTalk dazu gemacht:



Eine kleine Vorschau in der Vorschau

SynMag 91 Synthesizer Magazin – Preview 92 ;)