SynMag 65 – kommt Ende November

Wir geben das Heft heute in den Druck. Das Synthesizer-Magazin SynMag 65 kommt am 30.11. an alle Abonnenten und an die üblichen zufälligen Kioske, bitte diese ansprechend und nerven, wie immer. Aus echtem Holz und als Datenset aus 0 und 1 in schönem PDF Kleidchen.

Deses Mal geht viel um Sequencer. Die mit „c“, so wie das Forum und deshalb haben wir 24 Seiten dazu gebaut, wie einer entsteht, einige Tests und Worte zu Sequencern:

Sequencer

Kilpatrick Carbon, 64 Step / 6 Spuren

Die Entstehung der Doepfer Sequencer (Entwicklergespräch),

Twisted Electrons Crazy8 Acht Spuren Stepper

NI Maschine Mk3 – Neue Hardware

Maschinensound

Xils Lab – PolyM – Polymoog für die Rechenmaschine

Boz Digital – Beautiful Door – Gate-EQ

Tipps Gebrauchtes kaufen

Musik und Virtualität

Menschen

Karl Bartos – heute Autor!

Gary Numan – Neues Album und Tour

TAL Audio – was passiert da im Labor?

Errorsmith – in Plastik gehüllt!

Robert Schroeder – Gearspotting beim Altmeister

und die klassische Ausgeschaltet Folge…

und es gibt was zu gewinnen.

