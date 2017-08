die SynMag Highlights zum WGT in Leipzig, 2.-5. Juni

Ohm & Fïx8:Sëd8 : Zwei der wenigen recht neuen Bands, die es geschafft haben, den bissigen Geist von Skinny Puppy mit neuen, tanzbaren Club-Electrosounds zu kreuzen, ohne an Niveau einzubüßen. Das jüngst auf Dependent erschienene Fïx8:Sëd8-Album “Foren6” ist Zeugnis davon, dass steigende Bekanntheit eines Projektes nicht immer in einem Verfall in Richtung Mainstreamigkeit münden muss.

Ah Cama Sotz, Empusae, This Morn’ Omina: Bestes aus dem Hause Hands, das offenlegt, was derzeit state of the art bei rhythmischem Industrial/Noise ist.